Происшествия 26 ноября 2023, 05:33 Еще один пытавшийся атаковать Москву дрон сбили в Подольске Собянин: летевший на Москву беспилотник сбили в Подольске РИА «Новости»

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Средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. О ликвидации дрона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — написал столичный градоначальник.

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По предварительной информации, пострадавших из-за падения обломков нет, как и разрушений.

Недавно и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа в регионе. Вражеские аппараты сбили над Карачевским и Брянскими районами. По его словам, никто не пострадал. Глава региона поблагодарил российские подразделения противовоздушной обороны за проделанную работу.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями во время массовой атаки на столицу.