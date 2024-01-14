Происшествия 14 января 2024, 23:48 Еще один пожар произошел в Шушарах. Недалеко от склада Wildberries загорелся ангар Недалеко от склада Wildberries в Петербурге загорелся ангар Unsplash

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Пожар вспыхнул в ангаре недалеко от склада Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Прямо сейчас полыхает помещение на Ленсоветовской дороге в Шушарах. Там расположена пилорама. По предварительным данным, огонь охватил 150 квадратных метров. Причины пожара и информация о пострадавших не уточнялись.

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Накануне в Шушарах загорелся склад Wildberries. Площадь пожара составила 70 тысяч «квадратов». В результате ЧП никто не пострадал. Открытое горение ликвидировали 14 января.

Ущерб от пожара оценили в 10 миллиардов рублей. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Представители маркетплейса пообещали продавцам компенсировать сумму ущерба. Покупателям тоже вернут деньги.

Wildberries откроет новый сортировочный центр в Северной столице в течение двух недель. Это поможет наладить поставки и снизить нагрузку на склад «Уткина заводь».