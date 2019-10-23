Еще один пострадавший от прорыва дамбы под Красноярском госпитализирован

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось. Теперь их 28, из них в больницы отправлены 18, сообщил региональный Минздрав.

«Накануне был госпитализирован один пострадавший, он находился во время ЧС на месте происшествия в Курагинском районе, затем сам приехал в Красноярск к родственникам. Накануне ему стало плохо. Он обратился к врачам и был госпитализирован», — рассказали медики. Слова представителя Минздрава привел «Интерфакс».

Новые дамбы возвели на месте гибели старателей в Красноярском крае Подробнее

Как подсчитали медики, всего госпитализированы 18 из 28 пострадавших в результате прорыва дамб селевым потоком в районе прииска у поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Из общего числа госпитализированных половина, девять человек, направлены в Красноярскую краевую больницу, семь — в курагинскую, еще двоих направили в минусинскую больницу.

Разрушение каскада из пяти дамб произошло 19 октября. В результате происшествия погибли, по сведениям на момент публикации новости, 17 человек, судьба еще троих остается неизвестной. Пока что их считают пропавшими без вести.