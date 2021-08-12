Еще один пациент умер после скачка электричества в больнице Абхазии

Еще один пациент Гудаутского ковидного госпиталя в Абхазии умер после скачка электроэнергии в реанимации. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минздраве республики.

Внештатная ситуация в ковидном госпитале возникла вечером 11 августа. Глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба написал, что в двух реанимационных палатах внезапно отключилась аппаратура. Там находились пациенты с коронавирусом.

Медики сразу же стали реанимировать людей самостоятельно. Но трагических последствий избежать не удалось. 64-летний мужчина, болевший COVID-19, скончался. Теперь стало известно еще об одной жертве отключения электричества. Прокуратура Абхазии уже начала проверку.

Ранее трагедия случилась во Владикавказе. Там произошла поломка кислородного оборудования. За те несколько минут, пока пациенты с коронавирусом оставались без кислорода, умерли девять человек. Позже стало известно еще о двух смертях в той же больнице, одна из них оказалась не связанной с аварией.