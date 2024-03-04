Происшествия 04 марта 2024, 13:31 Еще один неразорвавшийся снаряд нашли на месте подрыва моста под Самарой Хинштейн: на месте подрыва моста под Самарой нашли еще одну взрывчатку Unsplash

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Специалисты обнаружили еще одну взрывчатку на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство», — указал он.

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По его словам, ответственность за эту бесполезную диверсию уже взяла на себя разведка Украины. Они не смогли нанести серьезные повреждения инфраструктуре. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Хинштейн подчеркнул, что украинские спецслужбы продолжают показывать свою профнепригодность. Парламентарий напомнил, что летом прошлого года противник также не смог подорвать Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Взрывчатка сработала в заброшенном цехе, а преступников поймали по горячим следам.

Неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевку в Самарской области 4 марта. После ЧП в регионе объявили план «Загорск». Губернатор Дмитрий Азаров уточнил, что это уже не первая попытка провести террористическую атаку в области.