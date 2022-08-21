Еще один населенный пункт эвакуируют из-за пожаров в Рязанской области

Из-за высокой пожарной опасности власти Рязанской области приняли решение об эвакуации Голованово. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков.

Малков подтвердил в Telegram-канале, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгино. Жителей оттуда уже эвакуировали.

«Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», — сказал врио губернатора. Он добавил, что для остальных населенных пунктов опасности нет.

Пожарные работают круглосуточно. Завтра, по словам Малкова, произведут дополнительное усиление группировки.

«Продолжаем работать, завтра будет произведено дополнительное усиление группировки, прибывает достаточно большое количество сил», — сказал он.

Решение о временном отселении жителей Голованово приняли из-за ухудшения погодных условий, а также в связи с необходимостью обеспечить безопасность людей и провести перегруппировку пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты поселка от возможного перехода огня, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

До этого власти Рязанской области отменили частичную эвакуацию из поселка Деулино, поскольку пожарным удалось остановить распространение верхового огня вблизи населенного пункта,