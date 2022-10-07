Еще один мобилизованный погиб в военном училище Новосибирска | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 10:46 Поделиться Telegram

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Viber Еще один мобилизованный погиб в военном училище Новосибирска Омбудсмен Шалабаева: в новосибирском военном училище погиб уже второй мобилизованный РИА «Новости»

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В Новосибирском высшем военном командном училище скончался уже второй мобилизованный, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. В СМИ региона сообщили, что к мужчине применили насилие.

Тело нашли в пункте формирования личного состава. В происшествии разбираются компетентные органы, уточнила Шалабаева.

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«Подтверждаю, что был второй случай. Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя», — добавила она.

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Ранее, 4 октября, стало известно о начале доследственной проверки по факту смерти мобилизованного в том же училище. Местные издания писали, что мужчина умер во сне. Причины смерти установят следственные органы.

В Новосибирском высшем военном командном училище подготовку проходят мобилизованные из нескольких регионов Сибири. Власти Новосибирской области уже отчитались о выполнении задания по частичной мобилизации. Продолжают доукомплектовывать лишь отдельные подразделения.

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