Еще один мобилизованный погиб в военном училище Новосибирска | 360°

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Еще один мобилизованный погиб в военном училище Новосибирска

Омбудсмен Шалабаева: в новосибирском военном училище погиб уже второй мобилизованный

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В Новосибирском высшем военном командном училище скончался уже второй мобилизованный, рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. В СМИ региона сообщили, что к мужчине применили насилие.

Тело нашли в пункте формирования личного состава. В происшествии разбираются компетентные органы, уточнила Шалабаева.

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«Подтверждаю, что был второй случай. Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя», — добавила она.

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Ранее, 4 октября, стало известно о начале доследственной проверки по факту смерти мобилизованного в том же училище. Местные издания писали, что мужчина умер во сне. Причины смерти установят следственные органы.

В Новосибирском высшем военном командном училище подготовку проходят мобилизованные из нескольких регионов Сибири. Власти Новосибирской области уже отчитались о выполнении задания по частичной мобилизации. Продолжают доукомплектовывать лишь отдельные подразделения.

Частичная мобилизация в РФ

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