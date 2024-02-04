Происшествия 04 февраля 2024, 23:57 Еще один дрон ВСУ сбили над Брянской областью МО: силы ПВО в Брянской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ РИА «Новости»

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Еще один украинский беспилотный летательный аппарат ликвидировали на территорий Брянской области. Для этого использовали дежурные силы ПВО, сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные ранее уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Брянской области. Других подробностей не приводилось.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области днем 4 февраля. Как сообщал глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших после взрыва нет, в одном из частных домов повреждения получили забор и гараж.

В минувшую субботу силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали украинский беспилотник на подлете к Воронежу. Обошлось без повреждений на земле, уточнял губернатор Александр Гусев.