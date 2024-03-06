06 марта 2024, 08:58
Еще один дрон уничтожили под Воронежем
Губернатор Гусев: над Воронежской областью силы ПВО сбили очередной беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили российские системы противовоздушной обороны над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, никто из граждан не пострадал», — написал он.
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Глава напомнил жителям, что опасность атаки дронами сохраняется. Он призвал население следить за оповещениями от правительства, в случае угрозы быть готовыми быстро укрыться. Например, при нахождении в помещении — уйти в комнату без окон. Если человек оказался на улице во время угрозы, необходимо спрятаться на парковке или в подземном переходе.
«Если вы заметите БПЛА раньше, чем поступит дополнительный сигнал опасности, следуйте правилам при обнаружении БПЛА», — добавил Гусев.
Это был уже третий беспилотник,пытавшийся атаковать регион утром 6 марта. Информация о пострадавших пока не поступала, последствия на земле уточняют специалисты.
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