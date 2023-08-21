21 августа 2023, 08:33
Еще один беспилотник ВСУ уничтожили в Подмосковье
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожили в Истринском городском округе Подмосковья
Российские военные второй раз за 21 августа смогли пресечь атаку украинского беспилотника в Московской области. Его сбили над Истринским городским округом. Об этом сообщило Минобороны.
Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа в 08:16.
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«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — рассказали в ведомстве.
Ранее утром в понедельник дежурные силы ПВО зафиксировали другой украинский беспилотник над территорией Московской области. Его подавили при помощи средств РЭБ в 06:50.
Министерство уточнило, что аппарат упал рядом с населенным пунктом Покровское Рузского городского округа. В итоге никто не пострадал.
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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