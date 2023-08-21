Происшествия 21 августа 2023, 08:33 Еще один беспилотник ВСУ уничтожили в Подмосковье Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожили в Истринском городском округе Подмосковья РИА «Новости»

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Российские военные второй раз за 21 августа смогли пресечь атаку украинского беспилотника в Московской области. Его сбили над Истринским городским округом. Об этом сообщило Минобороны.

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа в 08:16.

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«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — рассказали в ведомстве.

Ранее утром в понедельник дежурные силы ПВО зафиксировали другой украинский беспилотник над территорией Московской области. Его подавили при помощи средств РЭБ в 06:50.

Министерство уточнило, что аппарат упал рядом с населенным пунктом Покровское Рузского городского округа. В итоге никто не пострадал.