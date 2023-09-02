Происшествия 02 сентября 2023, 00:10 Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны сообщило о втором сбитом беспилотнике над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Размещенные в Белгородской области системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около 23:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что украинские боевики запустили дрон самолетного типа для террористических атак на территории России.

Реклама

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что система ПВО сбила две воздушные цели в Корочанском и Яковлевском районах.Он отметил, что местные жители в результате происшествия не пострадали. Последствия на земле выясняют оперативные службы.

По данным Минобороны, первый беспилотник над Белгородской областью сбили в 21:15. В ведомстве уточнили, что речь шла о летательном аппарате самолетного типа.