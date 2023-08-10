Эксклюзив 10 августа 2023, 16:50 «Еще не отошел». Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде рассказал, как на него обрушился потолок Житель Сергиева Посада рассказал, как получил травму ноги в результате взрыва Телеканал «360»

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Житель Сергиева Посада Иван, получивший травму ноги в результате взрыва, признался «360», что до сих пор не отошел от произошедшего. По его словам, на него вдруг стал рушиться потолок.

«Я находился в гараже, и тут непонятно что произошло, начал рушиться потолок и я просто убежал», — неохотно вспомнил Иван.

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На вопрос о том, было ли ему страшно, мужчина ответил утвердительно.

«Я пока не отошел, не осознаю», — добавил он.

Иван получил разрыв связок на ноге, однако сейчас его самочувствие немного улучшилось, а настроение «боевое», отметил он.

Взрыв произошел на складе пиротехники, прилегающем к территории оптико-механического завода. Пострадали более 70 человек, одна из сотрудниц завода умерла в больнице. Судьба еще 12 человек пока неизвестна. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Подозреваемого — директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева — уже задержали, 11 августа суд выберет меру пресечения.