Еще двух рыбаков спасли на Волге в Ивановской области

На Волге в районе деревни Жажлево Заволжского района Ивановской области откололась льдина. В тот момент на льдине находились рыбаки. Спасатели оперативно выехали на место проишествия, рассказал «Царьград».

Местная бригада спасателей добралась до льдины за несколько минут. На ней обнаружили двух мужчин. Рыбаков потащили к лодке, а затем вывели на берег. По мнению спасателей, лед на водоемах уже давно не выдерживает вес людей.

Спасенные отец и сын 1958 года и 1985 года рождения.