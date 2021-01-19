Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Карачаево-Черкесии

По словам родственников, двое обнаруженных туристов не выходили на связь после происшествия.

Спасатели обошли гостиницы курорта Домбай в Карачаево-Черкесии после схода лавины на горнолыжную трассу. Среди постояльцев никто не пропадал, сообщил замначальника ГУ МЧС Росси по КЧР Антон Шахбазян.

«К 23:30 18 января был завершен обход гостиниц, который показал, что все постояльцы находятся в своих гостиничных номерах», — привел слова Шахбазяна «Интерфакс».

Согласно информации ГУ МЧС по республике, сейчас нет данных о людях, которые могут оставаться под лавиной. Вечером 18 января поисково-спасательные работы приостановили из-за снегопада и сильного ветра. В горах была угроза повторного схода снега. Все работы в поселке решили возобновить утром 19 числа.

Источник фото: ГУ МЧС Росси по КЧР

Снежная лавина 18 января накрыла лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае. Под снегом оказались два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. Предварительной причиной лавина назвали сейсмическое воздействие. Специалисты в тот же день спускали другую лавину с горы.

Спасатели нашли под снегом тело одного погибшего. Жертвой стихии оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Прокуратура республики начала проверку.