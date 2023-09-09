09 сентября 2023, 20:48
Еще два украинских БПЛА сбили в Крыму
Аскенов сообщил о еще двух сбитых на западе Крыма украинских беспилотниках
В западной части Крыма сбили еще два беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», — отметил он.
Реклама
Аксенов призвал жителей полуострова доверять только официальным источникам информации.
К настоящему моменту на 9 сентября силы противовоздушной обороны России сбили над Крымом три беспилотника. Несколькими часами ранее украинский дрон уничтожили в северо-западном районе республики.
Никаких подробностей по поводу неудавшейся атаки БПЛА крымские власти не сообщали. Живущих в Крыму просили соблюдать спокойствие.
В пятницу, 8 сентября, силы ПВО сбили украинский дрон на севере полуострова. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов Крыма удалось предотвратить теракт на республиканской железной дороге.
Крым
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама