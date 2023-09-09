Происшествия 09 сентября 2023, 20:48 Еще два украинских БПЛА сбили в Крыму Аскенов сообщил о еще двух сбитых на западе Крыма украинских беспилотниках РИА «Новости»

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В западной части Крыма сбили еще два беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма», — отметил он.

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Аксенов призвал жителей полуострова доверять только официальным источникам информации.

К настоящему моменту на 9 сентября силы противовоздушной обороны России сбили над Крымом три беспилотника. Несколькими часами ранее украинский дрон уничтожили в северо-западном районе республики.

Никаких подробностей по поводу неудавшейся атаки БПЛА крымские власти не сообщали. Живущих в Крыму просили соблюдать спокойствие.

В пятницу, 8 сентября, силы ПВО сбили украинский дрон на севере полуострова. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов Крыма удалось предотвратить теракт на республиканской железной дороге.