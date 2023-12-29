Происшествия 29 декабря 2023, 22:00 Еще два украинских беспилотника сбили над Брянской областью Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбили два украинских БПЛА РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили над Брянской областью еще два беспилотника с разницей в полчаса. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По сообщению главы, украинские дроны перехватили над Унечским и Навлинским районами области. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы. По данным Богомаза, один БПЛА сбили около 21:05, второй около 21:33.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об атаке украинских БПЛА на Брянскую область. Системы ПВО сбили беспилотник в 16:20 по московскому времени.

Накануне ВСУ обстреляли брянское село Сопычи. В результате атаки частично повреждено одно домовладение.