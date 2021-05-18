Еще два ребенка обратились за помощью к врачам после стрельбы в Казани

Еще два ребенка обратились за помощью к врачам после стрельбы в казанской гимназии № 175. Ребят обследовали специалисты из Детской республиканской клинической больницы Татарстана, написал Life.

Отмечается, что мальчик и девочка во время происходящего находились в разных классах школы. У подростка диагностирована заложенность ушей, двусторонний евстахиит, а также вазомоторный ринит. Молодой человек получил необходимую помощь, его отпустили домой.

Девочка сообщила о болях в голове и области копчика. Она выпрыгнула из окна первого этажа здания. После оказания медицинской помощи жительница Казани тоже была отпущена домой.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу 11 мая. В результате погибло девять человек. В их числе семеро детей и двое учителей. Кроме этого, пострадали 23 человека. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Галявиева арестовали на два месяца.