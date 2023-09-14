14 сентября 2023, 11:56
Еще два населенных пункта Курской области попали под обстрел ВСУ
Губернатор Старовойт: под огонь ВСУ попали Елизаветовка и Краснооктябрьский
Утром 14 сентября ВСУ подвергли обстрелу приграничные районы Курской области. Атаки начались рано утром — дважды под огнем была Гордеевка, поселок Теткино. Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о прилетах в Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский Глушковского района.
Помимо этого, обстрелу снова подвергся поселок Теткино, уточнил глава области.
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По его данным, известно об одном пострадавшем. Мужчина получил легкое ранение. Его доставили в Глушковскую ЦРБ. В каком населенном пункте пострадал человек, Старовойт не уточнил.
Ранее он заявил о гибели водителя погрузчика во время обстрела Теткина. Губернатор принес соболезнования родственникам умершего.
Старовойт уточнил, что мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался до прибытия медиков.
В селе Гордеевка из-за обстрела оказалась повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады начнут ее восстановление, когда появится возможность.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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