Происшествия 14 сентября 2023, 11:56 Еще два населенных пункта Курской области попали под обстрел ВСУ Губернатор Старовойт: под огонь ВСУ попали Елизаветовка и Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Утром 14 сентября ВСУ подвергли обстрелу приграничные районы Курской области. Атаки начались рано утром — дважды под огнем была Гордеевка, поселок Теткино. Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале о прилетах в Елизаветовке и поселке Краснооктябрьский Глушковского района.

Помимо этого, обстрелу снова подвергся поселок Теткино, уточнил глава области.

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По его данным, известно об одном пострадавшем. Мужчина получил легкое ранение. Его доставили в Глушковскую ЦРБ. В каком населенном пункте пострадал человек, Старовойт не уточнил.

Ранее он заявил о гибели водителя погрузчика во время обстрела Теткина. Губернатор принес соболезнования родственникам умершего.

Старовойт уточнил, что мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался до прибытия медиков.

В селе Гордеевка из-за обстрела оказалась повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады начнут ее восстановление, когда появится возможность.