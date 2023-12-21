21 декабря 2023, 14:50
Еще два мирных жителя пострадали в Брянской области в результате обстрела ВСУ
Губернатор Богомаз: два жителя села Чаусы пострадали при обстреле ВСУ
Украинские боевики нанесли удар по селу Чаусы в Брянской области, пострадали два мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Два мирных жителя села Чаусы в Погарском районе пострадали из-за обстрела со стороны ВСУ. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь», — написал он.
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Богомаз добавил, что также в результате террористической атаки погибли животные из стада сельскохозяйственного предприятия, повреждения получило транспортное средство. На месте ЧП работают экстренные и оперативные службы.
Это уже третья атаки националистов по населенным пунктам региона в течение четверга. Ранее утром Богомаз сообщал об уничтожении украинского беспилотника в небе над Суражским районом.
Кроме того, под огонь боевиков попало село Сопычи, ранение получил местный житель, его отвезли в больницу.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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