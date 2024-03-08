Важное 08 марта 2024, 13:34 Еще два дрона сбили возле села Варваровка под Белгородом Гладков: в Белгородской области уничтожили два беспилотника у Варваровки РИА «Новости»

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Российская система ПВО сбила еще два беспилотника в Белгородской области. На этот раз дроны уничтожили возле села Варваровка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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На месте происшествия работают спецслужбы, они уточняют последствия на земле.

До этого дежурные средства ПВО перехватили и уничтожены три украинских беспилотника над регионом. В Белгороде и Белгородской области более двух часов работала сирена, предупреждающая жителей о ракетной опасности. Сигнал отменили после сообщения об уничтожении двух последних БПЛА.