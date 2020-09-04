Еще два человека погибли в Приморье из-за тайфуна «Майсак»

Тайфун «Майсак» принес в Приморье непогоду. Поднявшиеся волны выбросили на отмель плавучий кран. На его борту находились девять человек, двое из них погибли.

Кран «Черноморец-34» стоял в бухте Тепляковского Уссурийского залива, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Его вынесло на сушу поздно вечером 3 сентября. Плавсредство принадлежит «Славянский судоремонтный завод».

Из девяти членов экипажа двоих нашли погибшими. Еще семь человек не пострадали. Продолжается спасательная операция. Угрозы затопления судна и загрязнения окружающей среды нет.

Приморские прокуроры начали проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Необходимости в помощи спасателей регионального ГУ МЧС, уточнило РИА «Новости», не было, хотя они прибыли на место происшествия.

Ранее стало известно, что в селе Лукьяновка на человека упало дерево. Выжить местному жителю не удалось.

Основной урон стихия нанесла энергетическому хозяйству Приморья. В Находке введен ЧС муниципального уровня. Ситуация в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке остается тяжелой.