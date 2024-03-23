Эксклюзив 23 марта 2024, 18:30 Еще больше цветов и игрушек принесли к стихийному мемориалу у Crocus City Hall Неравнодушные продолжили нести цветы к стихийному мемориалу Crocus City Hall

Читать 360tv в

Стихийный мемориал у Crocus City Hall разрастается. На кадрах «360» — неравнодушные люди, которые продолжают нести цветы, воздушные шары и игрушки к месту трагедии.

Поток людей не останавливается. У стихийного мемориала собралась целая очередь.

Реклама

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Всего к преступлению причастны 11 человек, сообщил президент Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых.

В России 24 марта объявили общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Глава государства выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших.

В больнице после атаки находятся четыре ребенка. Состояние двух из них врачи оценили как тяжелое, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.