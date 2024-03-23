23 марта 2024, 18:30
Еще больше цветов и игрушек принесли к стихийному мемориалу у Crocus City Hall
Неравнодушные продолжили нести цветы к стихийному мемориалу Crocus City Hall
Стихийный мемориал у Crocus City Hall разрастается. На кадрах «360» — неравнодушные люди, которые продолжают нести цветы, воздушные шары и игрушки к месту трагедии.
Поток людей не останавливается. У стихийного мемориала собралась целая очередь.
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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Всего к преступлению причастны 11 человек, сообщил президент Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых.
В России 24 марта объявили общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Глава государства выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших.
В больнице после атаки находятся четыре ребенка. Состояние двух из них врачи оценили как тяжелое, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Преступления
Россия
Стрельба в Crocus City Hall
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