Происшествия 29 июня 2023, 17:29 Еще 6 миллиардов рублей нашли в микроавтобусе на подземной парковке отеля Пригожина 47news: в микроавтобусе на подземной парковке отеля Пригожина нашли 6 миллиардов рублей РИА «Новости»

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В микроавтобусе Citroen Jumper на подземной парковке отеля River Palace на Васильевском острове Петербурга нашли шесть миллиардов рублей. Об этом написало издание 47news.

«Обнаружили еще 80 коробок, в каждой из которых лежало по 75 миллионов рублей», — написало СМИ.

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Как передавал 47news, машина находилась на парковке отеля бизнесмена Евгения Пригожина. По данным «Фонтанки», River Palace управляет АО «Дипломат», среди акционеров которого находится супруга основателя ЧВК «Вагнер».

До этого еще одну машину с четырьмя миллиардами рублей нашли возле отеля «Дворец Трезини», который считается офисом Пригожина. Сам бизнесмен подтверждал, что были найдены деньги в «Газели» и двух «автобусиках». Они предназначались для выплат «вагнеровцам» и их семьям.

Петербургский предприниматель подчеркнул, что все время выплачивал зарплаты бойцам наличными, что прописано в контракте, который он соблюдает. Об этом сообщала пресс-служба Евгения Пригожина.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными заявил, что ЧВК «Вагнер» финансировалась государством. С мая 2022 года компания получила свыше 86 миллиардов рублей на содержание бойцов и стимулирующие выплаты. Пригожин заработал от государства 80 миллиардов рублей за год.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал о причинах конфликта Минобороны и Пригожина. По его словам, основатель ЧВК не подписал контракт с Минобороны, из-за этого ему отказали в участии в спецоперации.