Происшествия 05 декабря 2023, 07:42 Шесть беспилотников ВСУ перехватили над акваторией Азовского моря Минобороны: система ПВО нейтрализовала 6 беспилотников над Азовским морем РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова пытались атаковать российские территории с помощью беспилотников. Система противовоздушной обороны нейтрализовала в небе над Азовским морем шесть БПЛА, сообщили в Минобороны.

Украинские боевики пустили в сторону России беспилотники самолетного типа. Атаку ВСУ пресекли во вторник, 5 декабря, около 06:00 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще два перехвачено над акваторией Азовского моря», — указали в оборонном ведомстве.

Это уже вторая атака ВСУ за 5 декабря. По данным Минобороны, в ночное время российские подразделения обнаружили над Азовским морем и Крымом украинские беспилотные летательные аппараты. Средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Еще 13 украинских беспилотников перехватили над Азовским морем и территорией полуострова.