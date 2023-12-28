Происшествия 28 декабря 2023, 21:40 Еще 30 объектов восстановили в Шебекине за неделю Губернатор Гладков: за неделю восстановили 30 объектов в Шебекине РИА «Новости»

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За неделю в Шебекинском городском округе Белгородской области восстановили еще 30 объектов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Когда проезжаешь по Новой Таволжанке, кажется, что впереди еще очень много работы. А потом вспоминаешь, что здесь было в начале лета и сколько всего уже сделано!» — написал он.

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По словам главы региона, к нему обратилась жительница дома № 6 б на улице 9 Мая. Она пожаловалась на проблемы с крышей. Губернатор лично приехал на место и увидел трещины на плитах перекрытия на потолке. В итоге назначили экспертизу, на основе результатов которой восстановят помещение.

Также из-за украинских обстрелов в начале июня пострадал дом № 20 на улице Карьерная. Сейчас специалисты закрыли тепловой контур здания и переходят к восстановлению пристройки.

«Жительница дома № 25 на улице Заречная подошла ко мне на сельскохозяйственной ярмарке в Белгороде. Как только позволил график, приехал посмотреть, как обстоят дела с восстановлением ее дома. Окна заказали — до 10 января установим», — рассказал Гладков.

Он отметил, что в доме выполнят облицовку фасада и восстановят забор. Если будет необходимость, заменят котел. Все работы строители должны выполнить до середины февраля.

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