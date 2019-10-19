Еще 3 спасательных вертолета вылетели в район прорыва дамбы под Красноярском

МЧС увеличило численность спасательной группировки в зоне ЧП в Красноярском крае. В ликвидации последствий прорыва дамбы заняты более 250 человек. Из столицы региона дополнительно вылетели еще три вертолета со спасателями на борту.

Как рассказали «360» в пресс-службе регионального главка ведомства, пострадавших вывозят на скорой помощи из зоны бедствия в ближайшую больницу.

Власти допустили, что при строительстве дамбы в Красноярском крае были нарушены технологии Подробнее

«Три вертолета МЧС России со спасателями на борту вылетели в Курагинский район, чтобы оказывать помощь на месте ЧП. Поисково-спасательная операция продолжается. Пострадавших доставляют в ближайшую больницу», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что ближайшее медицинское учреждение, в которое везут получивших травмы, находится далеко от места катастрофы.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска недалеко от поселка Щетинкино. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 13 человек. 15 человек пропали без вести.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль и вместе с главой регионального МВД вылетел в окрестности Щетинкино.