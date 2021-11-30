Еще 20 тел погибших обнаружили на шахте «Листвяжная»

Еще 20 тел погибших обнаружили в ходе работ на шахте «Листвяжная». Об этом власти Кузбасса сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

«В шахте обнаружено еще 20 тел — 18 шахтеров и два горноспасателя. Газовая обстановка в данный момент не позволяет осуществить их подъем на поверхность», — сказано в сообщении, переданном от губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и депутата Николя Медведева.

В том же сообщении уточнили, что сейчас из шахты продолжают откачивать воду. Газ из тоннелей отведут, пробурив специальные технологические скважины. По словам авторов обращения, на это потребуется пять или шесть дней. Далее два уйдут на то, чтобы закачать в шахту углекислый газ и азот.

Ранее Сергей Цивилев сообщал в своем профиле в Instagram, что пробы воздуха из шахты подтвердили основную версию случившегося — в шахте произошел взрыв метана. Это же доказало невозможность спасения всех тех, кто в ней тогда находился.

Происшествие, унесшее жизни 51 человека, случилось утром 25 ноября. После него возбудили уголовные дела о нарушении промышленной безопасности.