Важное 15 марта 2024, 13:49 Еще 10 снарядов РСЗО Vampire сбили в Белгородской области Минобороны: в Белгородской области ПВО сбила еще 10 снарядов РСЗО Vampire РИА «Новости»

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Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Днем 15 марта ВСУ предприняли очередную попытку совершить атаку по объектам на территории России. Для этого бойцы украинской армии применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire, отметили в оборонном ведомстве.

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«Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — указали в сообщении.

Украинские военные усилили обстрелы Белгородской области перед выборами. Утром 15 марта в регионе объявили сигнал ракетной опасности.

Участившиеся атаки украинской армии на приграничные регионы России связаны с попыткой дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента. Такое объяснение происходящему дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.