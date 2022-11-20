20 ноября 2022, 12:38
Эпицентр взрыва в Тымовском на Сахалине находился на первом этаже — экстренные службы
Экстренные службы: эпицентр взрыва в Тымовском был на первом этаже
Эпицентр взрыва в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине находился на первом этаже. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже. После этого произошло обрушение конструкций сверху и начался пожар», — говорится в сообщении.
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Взрыв дома в Тымовском произошел 19 ноября. Момент взрыва попал на видео. Вероятной причиной произошедшего назвали взрыв 20-литрового газового баллона. В том районе за день до этого сильно пахло газом, но никто никуда не обратился.
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Погибли девять человек, четверо из них — дети. Врачи также сообщили о тяжелом состоянии пожилой женщины, пострадавшей в результате взрыва.
В Южно-Сахалинске образовался стихийный мемориал. В Тымовском районе Сахалина объявлен траур по погибшим. Власти Сахалинской области пообещали помощь — семьям погибших выплатят по миллиону рублей, госпитализированных в больницы — по 400 тысяч. Оформление выплат уже началось.
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда. Продолжаются работы в подвале. Одного человека так и не нашли.
Взрыв газа в доме на Сахалине
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