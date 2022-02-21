Енотовидную собаку жестоко убили в Пермском крае

В Перми полицейские начали проверку после появления видео, на котором двое мужчин убивают енотовидную собаку, переезжая ее голову на машине. Об этом в краевом главке МВД сообщили РИА «Новости».

Кадры жестокой расправы над енотовидной собакой ранее появились в социальных сетях. На видео двое мужчин на лесной дороге проезжают по голове животного на автомобиле «Нива» с пермскими номерами, а потом добивают беспомощного зверя ногами и скидывают в сугроб. Убийство собаки возмутило многих пользователей.

В полиции сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Личности мужчин на видео устанавливаются.

Ранее в Кузбассе инспекторы начали проверку видео, на котором охотники посадили медвежонка на цепь и натравили на него двух собак. Ролик под названием «Готовимся к сезону!», предположительно, снятый в Новокузнецке, вызвал общественный резонанс. В региональном МВД сообщали, что к ним пока не обращались с заявлениями о жестоком обращении с животным. Местные инспекторы проверяют, действительно ли это свежее видео.