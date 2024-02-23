Происшествия 23 февраля 2024, 12:41 Енот укусил девочку в московском кафе Прокуратура Москвы: в кафе енот укусил 16-летнюю посетительницу РИА «Новости»

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В центре Москвы от укуса енота пострадала местная жительница. Животное напало на девочку в кафе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летняя школьница находилась в кафе на улице Большая Полянка. Она спросила у сотрудников заведения разрешения погладить местного енота, те ответили согласием. Однако животное укусило девочку за руку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

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После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин, из-за которых пострадал ребенок.

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