Происшествия 24 августа 2023, 11:59 Энергоснабжение в поселке под Брянском после атаки ВСУ восстановили Богомаз: в поселке Белая Березка восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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В поселке Белая Березка Брянской области восстановили энергоснабжение, поврежденное после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Энергоснабжение в поселке Белая Березка, поврежденное в результате атаки украинских националистов, восстановлено», — написал он.

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Украинские боевики обстреляли населенный пункт утром 24 августа. Накануне ВСУ ударили по селу Зерново, в результате обстрела был поврежден деревянный храм. В результате ЧП никто не пострадал.

Несколько раз вооруженные украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию региона, но спецслужбы России давали им отпор. Планы националистов не увенчались успехом. Ранее под Брянском ликвидировали четырех диверсантов.