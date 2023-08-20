Происшествия 20 августа 2023, 15:05 Энергоснабжение в двух районах Курской области восстановили после атаки БПЛА на подстанцию Старовойт: повреждения подстанции в Судже ликвидировали после атаки БПЛА РИА «Новости»

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Энергетики устранили последствия атаки беспилотников на электрическую подстанцию в городе Суджа Курской области. Во всех домах восстановили свет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава области указал, что после атаки БПЛА в Суджанском и Кореневском районах без электроснабжения остались более 5,5 тысячи человек.

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«Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено», — заверил Старовойт.

Повреждения на электрической подстанции в Судже возникли после трех сбросов с украинского беспилотника, указали РИА «Новости» в экстренных службах области. В результате атаки электроснабжение пропало в 31 населенном пункте и 1890 жилых домах. Среди жителей никто не пострадал.

Ранее Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА на железнодорожный вокзал в Курске. В момент взрыва в здании находились 50 человек. Всех оперативно эвакуировали.