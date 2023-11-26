26 ноября 2023, 16:02
Энергоснабжение в большей части ДНР восстановили после массированного обстрела ВСУ
Пушилин: большинство абонентов в ДНР снова подключили к энергосистеме
На территории Донецкой Народной Республики большинство абонентов снова подключили к энергосистеме после массированной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«На сегодняшний момент в результате штабной работы правительства, благодаря самоотверженной работе энергетиков большая часть абонентов уже подключена», — отметил он в видеообращении.
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Пушилин уточнил, что в некоторых населенных пунктах работы пока не закончили, но назвал ситуацию контролируемой.
По его словам, наиболее сложная обстановка — в Ясиноватой. Из-за регулярных обстрелов украинских боевиков ремонтным бригадам сложно приступить к работе.
Утром 26 ноября Пушилин сообщил, что в ДНР частично пропало электроснабжение из-за массированных ударов со стороны Украины. Атаку ВСУ предприняли в ночь на воскресенье.
ДНР
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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