Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ | 360°

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Мир
07 октября 2022, 17:44
Илон Маск назвал Байдена слишком старым для нового президентского срока
Власть
07 октября 2022, 17:39
Захарова объяснила, зачем Запад раскручивает тему ядерного противостояния
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Подмосковье
07 октября 2022, 17:37
Еще свыше 480 километров дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей
Мир
07 октября 2022, 17:28
Истинный руководитель великой державы. Мировые лидеры поздравили Путина с 70-летием
Власть
07 октября 2022, 17:28
Путина поздравили с юбилеем лидеры Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР
Происшествия
07 октября 2022, 17:26
Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ
Общество
07 октября 2022, 17:25
Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу
Подмосковье
07 октября 2022, 17:23
Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
Подмосковье
07 октября 2022, 17:18
Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье