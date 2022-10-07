Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 07 октября 2022, 17:26 Поделиться Telegram

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Viber Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ Энергодар Запорожской области лишился света после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Энергодаре и ближайших к нему населенных пунктах пропал свет после взрыва в районе ТЭС. Об этом сообщил Telegram-канал администрации города.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — говорится в объявлении.

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Власти города уточнили, что специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

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«Просьба сохранять спокойствие и терпение, пока экстренные службы ведут работы», — говорится в сообщении.

ВСУ регулярно бьют по Энергодару Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Ранее, 1 октября, украинский снаряд угодил в отводящую трубу ТЭС приблизительно в километре от ЗАЭС. Представитель МИД России Мария Захарова уличила Украину в желании превратить АЭС в «грязную ядерную бомбу».

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