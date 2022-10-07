Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 17:44

Илон Маск назвал Байдена слишком старым для нового президентского срока

Власть

07 октября 2022, 17:39

Захарова объяснила, зачем Запад раскручивает тему ядерного противостояния

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 17:37

Еще свыше 480 километров дорог отремонтировали в Подмосковье по выбору жителей

Мир

07 октября 2022, 17:28

Истинный руководитель великой державы. Мировые лидеры поздравили Путина с 70-летием

Власть

07 октября 2022, 17:28

Путина поздравили с юбилеем лидеры Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции и ЮАР

Происшествия

07 октября 2022, 17:26

Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Общество

07 октября 2022, 17:25

Сочинские полицейские раскрыли тайну появления металлических шаров в лесу

Подмосковье

07 октября 2022, 17:23

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на плохое содержание дворов

Подмосковье

07 октября 2022, 17:18

Марш-бросок кремлевских курсантов состоялся в Подмосковье

Происшествия

07 октября 2022, 17:26

Энергодар лишился электричества из-за обстрела со стороны ВСУ

Энергодар Запорожской области лишился света после обстрела ВСУ

Читать 360tv в

В Энергодаре и ближайших к нему населенных пунктах пропал свет после взрыва в районе ТЭС. Об этом сообщил Telegram-канал администрации города.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — говорится в объявлении.

Реклама

Власти города уточнили, что специалисты работают над переподключением системы к запасным линиям для возобновления подачи электроэнергии.

Реклама

«Просьба сохранять спокойствие и терпение, пока экстренные службы ведут работы», — говорится в сообщении.

ВСУ регулярно бьют по Энергодару Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Ранее, 1 октября, украинский снаряд угодил в отводящую трубу ТЭС приблизительно в километре от ЗАЭС. Представитель МИД России Мария Захарова уличила Украину в желании превратить АЭС в «грязную ядерную бомбу».

Обстановка в Запорожье

Запорожье

Запорожская область

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама