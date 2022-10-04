ВСУ выпустили более 30 снарядов по Энергодару | 360°

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ВСУ выпустили более 30 снарядов по Энергодару

ВГА Энергодара: украинские боевики выпустили по городу более 30 снарядов

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ВСУ выпустили в общей сложности свыше 30 снарядов по Энергодару Запорожской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

Сегодня украинские боевики усилили обстрелы пригорода. По удар попал район ТЭС.

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По данным с официального Telegram-канала администрации Энергодара, сейчас ВСУ обстреливают прибрежную зону, зафиксировали 16 артиллерийских ударов с противоположной стороны Днепра. По предварительной информации, используется американская артиллерийская система M777. Информации о пострадавших не поступало, данные о повреждениях инфраструктуры уточняются.

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«Просьба к гражданам сохранять спокойствие и бдительность, не забывая о правилах безопасности при ударах с воздуха», — говорится в сообщении администрации.

С 1 октября в Энергодаре действует комендантский час с 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в это время запрещено. Также под запрет попадает работа круглосуточных торговых точек в указанные часы.

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