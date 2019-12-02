Энергоблок новой Сахалинской ГРЭС-2 вышел из строя

Второй энергоблок отключился на Сахалинской ГРЭС-2. С момента официального пуска прошло всего четыре дня. Сейчас электростанция функционирует по диспетчерскому графику.

Всего за ноябрь в «Сахалинэнерго» произошло 26 технологических инцидентов, рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь энергетической компании Маргарита Татарова. Отключение энергоблока № 2 на Сахалинской ГРЭС-2 — один из них.

«По указанному происшествию проводится расследование, определяются причины произошедшего», — заметила Татарова. По ее словам, ведется работа и по предотвращению подобных случаев.

Первую очередь ГРЭС-2 запустили на Сахалине Подробнее

Сейчас станция работает в заданной нагрузке. Когда энергоблок отключился, на ГРЭС-2 оперативно задействовали резервное оборудование. Предпринятые меры позволили минимизировать перерыв в снабжении потребителей электричеством.

Специалисты полагают, что в энергетической отрасли сбои в работе оборудования — периодическое явление. Особенно с тем учетом, что речь идет о новых установках. Им предстоит выработать технические решения, чтобы устранить последствия инцидента.

ГРЭС-2 — крупнейший энергообъект на западе Сахалина. Его ввели в эксплуатацию 25 ноября. К единой энергетической системе станцию подключили в мае 2018 года и поставили ее на тестовый режим работы до официального пуска.