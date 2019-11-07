Энергоблок Калининской АЭС отключили из-за сработавшей защиты

В Тверской области, на Калининской АЭС, отключили энергоблок № 3. Это произошло, когда сработала защита трансформатора во время проверки оборудования после ремонта. Информацию подтвердили в руководстве электростанции.

«В 05:41 энергоблок №3 Калининской АЭС отключен от сети по факту срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта», — указано в сообщении пресс-службы АЭС.

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Блочный трансформатор, из-за которого произошло срабатывание защиты, расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Трансформатор относится к электротехническому оборудованию энергоблока. Он предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть.

После проверки нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования не выявлено. Другие энергоблоки Калининской АЭС работают в штатном режиме. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений. Он находится на уровне естественных фоновых природных значений.