Энергоблок Калининской АЭС остановили из-за срабатывания автоматики

Энергоблок № 4 Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области остановили из-за срабатывания автоматики. При этом уровень радиации на станции и рядом с ней остается в норме.

Об этом сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома». Сообщение процитировал ТАСС.

«26 сентября, в 10:01 (по московскому времени — прим. ред.), действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются», — уточнили в пресс-службе.

Там уточнили, что не нашли нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации. Радиационный фон на самой станции и на прилегающей к ней территории также остается на нормальном уровне. Он соответствует стандартной эксплуатации энергоблоков и находится в границах естественных фоновых значений.

Калининская АЭС находится в Удомельском городском округе Тверской области и является филиалом госкорпорации «Росатом». Она состоит из четырех энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами: каждый из них достигает мощности порядка 1000 МВт.