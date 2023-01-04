Происшествия 04 января 2023, 22:19 «Энергоатом» призвал украинских военных забрать Запорожскую АЭС Глава «Энергоатома» Котин: Украина должен вернуть Запорожскую АЭС силой РИА «Новости»

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Президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украина обязана силой вернуть себе контроль над Запорожской атомной электростанцией, ведь сейчас создать зону безопасности на станции невозможно. Его слова привело агентство Bloomberg.

«Мы не думаем, что это реалистично. Новый год, а эта зона безопасности не создана», — отметил Котин.

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По его словам, вернуть станцию под контроль ВСУ в настоящее время более реалистично. Поэтому сейчас власти Украины надеются только на военных.

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Резервную ЛЭП, ведущую к Запорожской атомной электростанции, отключили 29 декабря из-за повреждений, полученных в результате обстрела. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что АЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов, от единственной оставшейся в эксплуатации внешней линии электропередачи.

Украинские военные периодически обстреливают город Энергодар, в котором расположена ЗАЭС, и территорию станции. Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о ряде мер, принятых для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.