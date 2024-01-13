13 января 2024, 15:16
Энергетики восстановили работу ТЭЦ в Энгельсе
Коммунальщики устранили крупную аварию на ТЭЦ в Саратовской области
ТЭЦ в Энгельсе начала работать в прежнем режиме, специалисты восстановили нормальный уровень подачи тепла. Об этом «Интерфаксу» заявил министр строительства и ЖКХ Саратовской области Сергей Соколов.
По его словам, коммунальные службы устранили крупную аварию, из-за которой снизилась температура в домах горожан.
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«Устранен дефект на одном из котлов ТЭЦ-3, из-за которого были понижены параметры подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы», — указал Соколов.
Министр добавил, что из-за неполадок подачу тепла снижали на 51 социальный объект и в 375 жилых домов, где проживают 117 тысяч человек.
Ранее из-за коммунальной аварии в Липецке без отопления остались 27 многоквартирных домов. Мэр города Евгения Уваркина объяснила, что на сетях теплоснабжения произошел порыв. Она отметила, что специалисты устранят неполадки в ближайшее время.
В этот же день аварийная бригада восстановила отопление в Сергиевом Посаде. Коммунальные службы обнаружили засорение отопительной системы и ликвидировали неполадки.
ЖКХ
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