Энергетики восстановили электроснабжение в Белгороде после атаки ВСУ | 360°

Важное 15 октября 2022, 00:50 Поделиться Telegram

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Viber Энергетики восстановили электроснабжение в Белгороде после атаки ВСУ «Белгородэнерго»: в Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела РИА «Новости»

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Электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено после пожара на подстанции, который спровоцировал обстрел со стороны украинских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «Белгородэнерго».

«Специалисты филиала «Россети центр» «Белгородэнерго» к 23:10 по московскому времени восстановили электроснабжение потребителей района Харьковской горы г. Белгорода и п. Дубовое», — отметили в компании.

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В первую очередь рабочие обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты. После этого свет последовательно давали по бытовым потребителям.

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Белгородскую подстанцию «Дубовое» сегодня обстрелял ВСУ, после этого произошло техническое нарушение. В итоге, часть жителей города осталась без электричества.

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