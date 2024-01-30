Происшествия 30 января 2024, 06:46 Энергетики объяснили подозрительные вспышки в небе над Челябинском «Россети»: вспышки в небе над Челябинском возникли из-за короткого замыкания Unsplash

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Яркие вспышки в небе над Челябинском имели техногенный характер. Произошло короткое замыкание на энергетических объектах, сообщила компания «Россети Урал».

«В 18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловатт действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах», — объявила пресс-служба.

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Системных сбоев, по информации энергетиков, удалось избежать, линии находились в рабочем состоянии. Без света из-за отключения линий распределительной сети остались поселки Моховички, Красное поле и Прудный. Специалисты занялись их переключением на резервные схемы. Для уточнения причины короткого замыкания осмотрят линии электропередачи по всей их протяженности.

Вспышки и свечение заметили к северо-западу от Челябинска. МЧС не получало звонков о происшествиях, которые могли бы спровоцировать такое явление.