Происшествия 05 июня 2023, 11:47 Энергетический объект пострадал при атаке беспилотников на белгородское село Драгунское Гладков: при атаке беспилотников пострадал энергетический объект в селе Драгунское РИА «Новости»

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ВСУ совершили атаку на село Драгунское Белгородского района с использованием беспилотников. БПЛА сбросили два взрывных устройства в населенном пункте, в результате никто не пострадал, но повреждения получил один из энергетических объектов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, по селу Нечаевка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов. Среди жителей травм никто не получил, разрушений также не зафиксировали.

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В течение 4 июня украинские военные открывали огонь и по населенным пунктам в Борисовском районе, Валуйском городском округе и Волоконовском районе. Под массированными обстрелами находился также Шебекинский городской округ — по нему в общей сложности выпустили более 600 различных снарядов. Никто не пострадал, но есть разрушения. Точное число пострадавших домов и автомобилей губернатор пообещал предоставить позднее.