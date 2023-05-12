Эксклюзив 12 мая 2023, 17:20 Ему говорили, что это опасно. Супруга Каракина рассказала об увлечениях мужа Супруга Каракина рассказала об опасных увлечениях мужа мотоциклами и автомобилями Telegram

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Погибший в ДТП экс-футболист «Химок» Александр Каракин любил гонки, хотя близкие говорили ему, что хобби опасно. Об этом в беседе с «360» рассказала супруга спортсмена Анастасия.

«Да, он всегда увлекался спортом — мотоцикл, потом машина. Ему все говорили, что [это увлечение опасное]», — поделилась она.

Анастасия Каракина добавила, что знала, что муж будет с друзьями на гонках. Непосредственно перед смертельным ДТП супруги не общались. От других комментариев женщина отказалась.

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Авария с Nissan GT-R, которым управлял Каракин, произошла около 01:25 на 29-м километре Минского шоссе в Одинцове. По данным прокуратуры Подмосковья, водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался. Александру Каракину было 32 года.

Депутат Госдумы Сергей Колунов позже выступил с предложением ужесточить законодательство и увеличить штрафы за стритрейсинг.

«Возможно, те законодательные инструменты, которые сейчас существуют, не работают должным образом», — предположил он.

Парламентарий высказал мнение, что нужна также уголовная ответственность за организацию и участие в уличных гонках, даже если никто не погиб. По мнению Колунова, это поможет обезопасить людей.