Происшествия 15 февраля 2024, 15:23 Ему было четыре месяца. Младенец погиб от удара ВСУ по Белгороду Член СПЧ Ахмедова: младенец погиб в результате удара ВСУ по Белгороду

Читать 360tv в

Четырехмесячный ребенок погиб в результате атаки украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

Она опубликовала снимок с детской коляской. Именно в ней находился младенец, который скончался от удара ВСУ.

Реклама

«Мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали: „Грудничка убили“. Я сказала, что есть информация — младенец жив, надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб», — подчеркнула Ахмедова.

Украинские боевики выпустили снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, который приземлился на территорию школы № 42 в Белгороде. Именно там гуляла женщина с четырехмесячной внучкой. По данным Telegram-канала Mash, бабушка погибла вместе с младенцем от осколочных ранений.

Telegram-канал Shot сообщил, что мать ребенка не пострадала. Где она была в момент прогулки, пока не известно. Сейчас с матерью, которая лишилась четырехмесячной дочери, работают психологи.

ВСУ атаковали Белгород днем 15 февраля. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок. Позже в Минздраве уточнили, что жертвами украинской агрессии стали шестеро. Пострадали 18 мирных жителей, в том числе пять несовершеннолетних. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.