Эксклюзив 24 мая 2023, 13:59 Емкости с большим содержанием ртути нашли на территории храма в Москве Источник «360»: шесть колб с большим содержанием ртути нашли на территории храма в Москве Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Колбы с ртутью обнаружили на территории храма на северо-востоке Москвы. Источник в экстренных службах города сообщил «360», что в помещении находились шесть емкостей с опасным веществом.

«В одном из помещений обнаружили шесть емкостей с большим содержанием ртути. Состояние их определить нет возможности. Заявитель передал три колбы, герметичность которых не нарушали», — уточнил источник.

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Он отметил, что емкости с ртутью нашли на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, который расположен на улице Большой Новодмитровской.

«Спасатели забрали с собой в отряд 150 граммов ртути», — заключил источник.

В конце декабря десятки емкостей с химическими реагентами времен СССР нашли в строительном контейнере в Москве.