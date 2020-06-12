Емкость с сжиженным газом взорвалась в Казани. Один человек погиб

На газораспределительной станции в Казани взорвалась цистерна с сжиженным газом объемом в сто кубометров. На станции начался сильный пожал, для его тушения задействовали вертолет Ми-8.

При взрыве скончался один человек, еще четыре пострадали. На данный момент сообщается, что сохраняется угроза взрыва остальных емкостей с газом массой 70 тонн.

«В 21:56 поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции ООО „Газпром сжиженный газ“. Предположительно, произошел взрыв сжиженного газа на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров с последующим горением. Есть угроза остальным емкостям, ранг пожара — № 4», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы МЧС.

На месте для ликвидации возгорания работают 11 единиц пожарной и специальной техники, в том числе многофункциональный вертолет Ми-8, прибывают дополнительные бригады пожарных.