Емкость с соляркой загорелась в Нижнем Новгороде

В промзоне в Нижнем Новгороде загорелся металлический амбар, в котором находилась емкость с дизельным топливом. Пострадал один человек.

Во вторник, 11 августа, на территории логистического комплекса в Сормовском районе Нижнего Новгорода загорелась емкость с дизтопливом, сообщение о возгорании поступило в 10:43 по московскому времени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону. На месте погибших не оказалось, но есть один пострадавший.

По данным ведомства, пожару присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания устанавливается.