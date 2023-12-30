30 декабря 2023, 15:02
Елка вспыхнула в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали
Источник «360»: в квартире в Москве загорелась елка, 4 человека пострадали
Новогодняя елка загорелась в квартире на Лобненской улице Северного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Пожар начался на втором этаже в коммунальной квартире. Причиной возгорания стало замыкание гирлянды. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Они отравились продуктами горения.
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Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу имени Филатова, взрослые от госпитализации отказались. Уточняется, что соседей на момент пожара в квартире не было.
Ранее елка загорелась в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы. В результате пострадали три человека. Их экстренно увезли в больницу.
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