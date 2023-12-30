Эксклюзив 30 декабря 2023, 15:02 Елка вспыхнула в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали Источник «360»: в квартире в Москве загорелась елка, 4 человека пострадали Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Новогодняя елка загорелась в квартире на Лобненской улице Северного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался на втором этаже в коммунальной квартире. Причиной возгорания стало замыкание гирлянды. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Они отравились продуктами горения.

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Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу имени Филатова, взрослые от госпитализации отказались. Уточняется, что соседей на момент пожара в квартире не было.

Ранее елка загорелась в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы. В результате пострадали три человека. Их экстренно увезли в больницу.